Groane

MISINTO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare Insieme per Misinto relativa alla convenzione per la gestione associata del servizio di polizia locale tra i comuni di Misinto e Lazzate.

“Riteniamo doveroso premettere che non siamo contrari, in linea di principio, alla gestione associata dei servizi, soprattutto quando essa è finalizzata a migliorare l’efficienza, la continuità e la qualità del presidio del territorio. La collaborazione tra enti può rappresentare un’opportunità, se costruita su basi chiare e solide. Ed è proprio su questo punto che nascono le nostre perplessità.

La convenzione oggi in approvazione viene presentata come un passo importante verso una gestione associata del servizio, ma nei fatti appare incompleta e sbilanciata, soprattutto per il Comune di Misinto. Non basta dichiarare l’unitarietà del servizio: occorre definirla chiaramente, metterla nero su bianco e garantirla nel tempo.

Richiamiamo in modo esplicito l’articolo 8, comma 4, della Legge Regionale Lombardia n. 6 del 2015, che impone agli enti locali di prevedere, negli atti costitutivi delle forme associative, l’adozione di un regolamento capace di disciplinare i contenuti essenziali del servizio, le modalità operative sul territorio e l’organo di direzione e vigilanza. Questo regolamento non c’è.

E la sua assenza non è un dettaglio tecnico, ma una scelta politica che lascia troppi aspetti fondamentali alla discrezionalità futura, senza garanzie per il consiglio comunale e per i cittadini di Misinto.

In mancanza di regole chiare: non sono definiti in modo trasparente i rapporti di comando; non sono chiariti i criteri di utilizzo del personale e delle risorse; non sono esplicitati i costi reali e la loro ripartizione.

Riteniamo che il consiglio comunale avrebbe dovuto essere messo nelle condizioni di deliberare su un impianto completo, e non su una convenzione che rimanda a decisioni successive aspetti centrali del servizio. Per queste ragioni, non ce la sentiamo di avallare politicamente un testo che presenta ancora troppe zone d’ombra, ma allo stesso tempo non vogliamo bloccare un percorso che, se corretto e integrato, potrebbe diventare realmente utile per la nostra comunità. Il nostro voto di astensione è quindi un atto politico chiaro: un segnale di attenzione, ma anche di critica, e un invito all’amministrazione a rivedere e rafforzare l’impianto della convenzione, mettendo al centro le esigenze e le tutele del comune di Misinto. Con questo spirito, il gruppo Insieme per Misinto annuncia il proprio voto di astensione, auspicando che l’amministrazione voglia procedere, in tempi brevi, a integrare la convenzione con gli strumenti regolamentari previsti dalla legge regionale, al fine di garantire un servizio di polizia locale realmente efficiente, trasparente e conforme al quadro normativo.”

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09