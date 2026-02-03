Molteni: “Presidio Polfer a Saronno sarà nell’atto ordinativo unico. Sono moderatamente ottimista”
3 Febbraio 2026
SARONNO – “All’interno dell’atto ordinativo unico ci sarà anche la Polfer di Saronno. Sono moderatamente ottimista”. Sono i due passaggi chiave della dichiarazione di Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, che prima del convegno “Lombardia Grande Terra Mia – Più sicurezza a Saronno” ha fatto il punto sulla situazione della polizia ferroviaria in città.
QUI IL RIASSUNTO DELLA SERATA
“A Saronno c’è una richiesta forte, ormai storica da anni, del posto Polfer. Noi stiamo lavorando affinché nell’atto ordinativo unico (la pianificazione e la programmazione degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione della Polizia di Stato) che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sta realizzando per Saronno ci possa essere un presidio, un ufficio, un posto Polfer che possa garantire nelle stazioni, che sono luoghi sensibili, il giusto livello di sicurezza per chi frequenta le stazioni, cioè cittadini, lavoratori, pensionati, pendolari e turisti”.
Il nodo resta legato ai tempi di definizione dell’atto ordinativo unico, che stabilisce la distribuzione dei presidi di polizia sul territorio nazionale. Un iter non ancora concluso, ma in fase avanzata.
“Tutto dipende da quando verrà chiuso l’atto ordinativo unico. E’ in una fase di definizione e di ultimazione, quindi nel momento in cui ci sarà questa pianificazione, ripeto, di presidi di legalità sul territorio, all’interno di questo atto ci sarà anche la Polfer di Saronno, per cui io sono moderatamente ottimista”.
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09