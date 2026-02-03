Città

SARONNO – “All’interno dell’atto ordinativo unico ci sarà anche la Polfer di Saronno. Sono moderatamente ottimista”. Sono i due passaggi chiave della dichiarazione di Nicola Molteni, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, che prima del convegno “Lombardia Grande Terra Mia – Più sicurezza a Saronno” ha fatto il punto sulla situazione della polizia ferroviaria in città.

“A Saronno c’è una richiesta forte, ormai storica da anni, del posto Polfer. Noi stiamo lavorando affinché nell’atto ordinativo unico (la pianificazione e la programmazione degli uffici centrali e periferici dell’amministrazione della Polizia di Stato) che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza sta realizzando per Saronno ci possa essere un presidio, un ufficio, un posto Polfer che possa garantire nelle stazioni, che sono luoghi sensibili, il giusto livello di sicurezza per chi frequenta le stazioni, cioè cittadini, lavoratori, pensionati, pendolari e turisti”.

Il nodo resta legato ai tempi di definizione dell’atto ordinativo unico, che stabilisce la distribuzione dei presidi di polizia sul territorio nazionale. Un iter non ancora concluso, ma in fase avanzata.

“Tutto dipende da quando verrà chiuso l’atto ordinativo unico. E’ in una fase di definizione e di ultimazione, quindi nel momento in cui ci sarà questa pianificazione, ripeto, di presidi di legalità sul territorio, all’interno di questo atto ci sarà anche la Polfer di Saronno, per cui io sono moderatamente ottimista”.

Nel suo intervento al convegno, invece, Molteni si è concentrato su temi nazionali. Ha collegato in modo diretto il tema della sicurezza a quello dell’immigrazione irregolare, rivendicando la linea del governo sul nuovo “pacchetto sicurezza”. “Il tema della criminalità e dell’illegalità non è dissociabile da quello dell’immigrazione illegale”, ha affermato, citando dati nazionali secondo cui “una percentuale rilevante dei reati predatori è commessa da stranieri che rappresentano una quota molto più bassa della popolazione”. Per Molteni il nodo centrale è la distinzione tra immigrazione legale e illegale: “L’immigrazione legale, se sostenibile, può essere utile. Quella illegale crea marginalità, sfruttamento, ghetti e quindi criminalità”. Il sottosegretario ha quindi illustrato alcuni contenuti del pacchetto in fase di definizione, soffermandosi in particolare sulle misure contro le baby gang e il porto di armi improprie. “Portare coltelli o strumenti atti ad offendere non sarà più una semplice sanzione amministrativa, ma un reato penale”, ha spiegato, annunciando anche sanzioni più pesanti e responsabilità per chi non vigila sui minori. Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della tutela delle forze dell’ordine: “Non è accettabile che un poliziotto, dopo aver fatto il suo dovere, finisca automaticamente indagato, con conseguenze personali, economiche e professionali”, ha detto Molteni, parlando della necessità di superare l’automatismo dell’iscrizione nel registro degli indagati in presenza di cause evidenti di legittima difesa o esercizio delle funzioni. Infine, il sottosegretario ha ribadito il sostegno del governo alle forze di polizia come presidio dello Stato sul territorio: “Le forze dell’ordine sono l’ultimo baluardo tra il rispetto delle regole e l’anarchia. Difendere chi garantisce la sicurezza delle comunità non significa concedere immunità, ma ristabilire una presunzione di legittimità dell’azione dello Stato”. Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

