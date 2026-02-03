Politica

MILANO -“Regione Lombardia scende nuovamente in campo a sostegno dei distretti del commercio, con uno stanziamento complessivo di 63 milioni di euro destinato a premiare i migliori progetti promossi da comuni, comunità montane e unioni di comuni in partenariato con le associazioni di categoria. Un intervento concreto per sostenere l’economia locale, mantenere le risorse all’interno delle comunità e rafforzare il tessuto produttivo dei territori”, lo dichiara Emanuele Monti (Lega), consigliere regionale, commentando il nuovo bando approvato dalla giunta regionale guidata dal presidente Fontana.

“Sostenere il commercio di prossimità – prosegue Monti – significa difendere un presidio fondamentale del territorio. Acquistare prodotti locali riduce l’impatto ambientale legato ai trasporti, preserva identità e tradizioni e rafforza il tessuto sociale, contribuendo anche al finanziamento dei servizi pubblici attraverso le entrate fiscali. Per questo il piccolo commercio rappresenta un anello essenziale delle nostre filiere produttive”.

Il bando prevede un’agevolazione pari al 50% del costo del progetto, con un contributo massimo fino a 520.000 euro per i progetti di eccellenza e fino a 189.900 euro per i progetti ordinari. Saranno finanziati interventi di rigenerazione e riqualificazione delle aree commerciali, la realizzazione e gestione di servizi comuni per imprese, cittadini e visitatori, il rafforzamento della governance dei Distretti anche attraverso la figura del Manager di Distretto, oltre ad attività di animazione territoriale, promozione ed eventi.

“Ringrazio l’assessore regionale allo Sviluppo economico Guido Guidesi – conclude Monti – per questo ulteriore segnale di attenzione verso l’economia dei territori lombardi, che rappresentano l’ossatura della nostra produzione e della nostra occupazione”.

Le domande dovranno essere presentate dal comune, comunità montana o unione di comuni capofila del distretto attraverso la piattaforma “Bandi e Servizi” di Regione Lombardia.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09