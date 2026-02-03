Città

SARONNO – Da Saronno a Roma per portare l’esperienza amministrativa locale nel cuore del dibattito nazionale. Nella sede nazionale del Partito Democratico di via del Nazareno si è svolta la Direzione nazionale dei Giovani Democratici, appuntamento che ha segnato l’avvio della nuova fase dell’organizzazione dopo l’elezione di Virginia Libero alla segreteria nazionale.

Nel corso dell’incontro, la neo segretaria ha presentato la squadra che guiderà i Giovani Democratici nei prossimi mesi. Tra i nuovi ingressi nella Segreteria nazionale c’è anche Lucy Sasso, nominata responsabile del dipartimento Intelligenza Artificiale, futuro digitale e innovazione.

Sasso è attualmente assessora del Comune di Saronno con deleghe alla digitalizzazione, alle pari opportunità, alle politiche giovanili e alla promozione del territorio. Un incarico di rilievo che unisce l’esperienza amministrativa maturata a livello locale all’impegno politico nazionale e che porta la provincia di Varese all’interno del gruppo dirigente della più grande organizzazione giovanile di partito in Italia.

“L’intelligenza artificiale e il futuro digitale non sono temi astratti, ma questioni che incidono già oggi sulle opportunità delle persone, sul lavoro e sulla qualità della democrazia” sottolinea Sasso”La sfida è governare l’innovazione, rendendola uno strumento di equità, diritti e sviluppo per tutte e tutti, a partire dalle nuove generazioni”.

Commenti