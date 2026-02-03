Cronaca

SARONNO – Domenica pomeriggio a spasso con gli amici e… una mannaia. Così si è ritrovato con una denuncia il 15enne incappato in un controllo della polizia locale.

Il ragazzo, italiano, è stato fermato intorno alle 17 di domenica primo febbraio durante un’attività di pattugliamento in zona vie Pola e Ramazzotti. Gli agenti, impegnati in controlli mirati anche alla prevenzione dello spaccio, hanno deciso di approfondire dopo aver notato un gruppetto di giovani con atteggiamento sospetto nei pressi di un parcheggio .

Durante le verifiche, il minorenne è stato trovato in possesso di un’arma bianca nascosta nei pantaloni: una mannaia. Subito scattata la denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Il giovane ha provato a giustificarsi sostenendo che la mannaia non fosse sua ma questo non gli ha evitato le conseguenze legali. E’ stato portato al comando di piazza Repubblica dove l’hanno raggiunto i genitori a cui è stato affidato dopo il disbrigo delle pratiche burocratiche. La mannaia è stata ovviamente sequestrata.

