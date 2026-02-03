Città

SARONNO – In attesa dell’arrivo della fiamma olimpica in città, oggi Saronno ha avuto un’anteprima dell’avventura a cinque cerchi con una propria concittadina protagonista ad Arcore. Tra i tedofori della tappa brianzola della fiaccola di Milano-Cortina 2026 c’era infatti Giulia Borroni, ex nuotatrice saronnese, scelta per portare la fiamma in uno dei momenti più simbolici del percorso.

Il suo tratto si è svolto lungo via Roma, nel cuore di Arcore, davanti a Villa Borromeo, durante la tappa numero 58 della staffetta che sta attraversando numerosi comuni della Brianza. Un passaggio accompagnato da applausi, sorrisi e da un clima di festa, con tanti cittadini lungo il percorso pronti a immortalare l’evento.

Per Giulia Borroni, attualmente bancaria, anche diverse foto ricordo, tra cui uno scatto con l’attore Marco Speziali. Un momento di visibile emozione che ha unito sport, territorio e partecipazione.

Dopo l’atleta Greta Niccolai, il tedoforo Davide Fumagalli e il volontario Alessandro Lodi, anche la presenza di Borroni conferma il contributo concreto di Saronno al percorso olimpico. Un segnale di come la città degli amaretti sia già parte dell’avventura verso Milano-Cortina, in attesa di vivere da protagonista il passaggio della fiamma anche sul proprio territorio.

QUI TUTTE LE INFO SULLA TAPPA DI OGGI SULLA TESTATA MBNEWS

