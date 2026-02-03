Primo piano

SOLARO – “Una bellissima notizia”. Così la sindaca di Solaro apre l’aggiornamento diffuso dopo l’incontro con Asst, svolto insieme all’assessore alle Politiche della Salute Christian Caronno e alla responsabile dei Servizi Sociali Elisabetta Zazzarini, per fare il punto sulla situazione dei medici di famiglia sul territorio comunale.

In attesa dell’ufficializzazione, è in corso l’assegnazione di un nuovo medico di famiglia per Solaro. Si tratterà di un incarico provvisorio, che andrà a sostituire il dottor Roberto Pizzamiglio, andato in pensione all’inizio dell’anno. I pazienti seguiti dal dottor Pizzamiglio passeranno automaticamente alla nuova dottoressa, senza dover presentare alcuna richiesta o effettuare cambiamenti.

Il Comune farà sapere tempi e modalità di ingresso della nuova professionista non appena arriverà la conferma ufficiale, attraverso i canali istituzionali.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale ricorda ai cittadini che sono rimasti senza medico che è possibile rivolgersi alla Casa di Comunità di Bollate, in via Piave 20, dove è attivo un Ambulatorio medico temporaneo.

Per i residenti del Villaggio Brollo, in particolare per le persone in difficoltà con gli spostamenti, è invece operativo l’Amt di Casa Brollo, attivo una volta alla settimana il giovedì pomeriggio su prenotazione. A questo proposito la sindaca ha ringraziato i cittadini volontari che stanno gestendo le prenotazioni e il dottor Muddolon che si è reso disponibile a garantire il servizio.

Durante lo stesso incontro con Asst, l’Amministrazione ha inoltre richiesto il supporto di un nuovo medico per potenziare l’attività dell’ambulatorio del Brollo, con l’obiettivo di non lasciare sole le persone più fragili. Anche su questo fronte sono attesi aggiornamenti nelle prossime settimane.

