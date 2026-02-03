Varesotto

VARESE – Intervento dei vigili del fuoco del comando di Varese nelle prime ore della mattinata di oggi nel territorio comunale di Daverio. L’allarme è scattato alle 7.25 per un incidente stradale avvenuto in via Battisti.

Per cause in corso di accertamento, un’autovettura ha perso il controllo andando a impattare contro un veicolo in sosta. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco della sede centrale di Varese, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Nell’urto sono rimasti feriti due uomini, entrambi soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ambulanza in codice giallo in ospedale. Le loro condizioni non risultano critiche.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: la scena del sinistro, avvenuto in una situazione di maltempo)

03022026