Politica

VARESE – La parlamentare del Varesotto Maria Chiara Gadda ha ricevuto il premio “Varese Donna 2026”, riconoscimento assegnato dalla Famiglia Bosina.

Gadda ha definito il premio una sorpresa inattesa e particolarmente significativa, sottolineando il legame costruito negli anni con la città di Varese, dove vive da tempo e che ha scelto come propria casa. Nel suo intervento ha richiamato il ruolo centrale delle associazioni cittadine, come la Famiglia Bosina, impegnate nel mantenere vive le tradizioni locali e il dialetto.

La parlamentare ha ringraziato le numerose persone incontrate nel suo percorso varesino, evidenziando come l’accoglienza e la stima ricevute abbiano contribuito a rafforzare il suo senso di appartenenza alla comunità. Un apprezzamento che, ha spiegato, rappresenta anche un riconoscimento per l’impegno politico portato avanti negli anni.

Nel suo messaggio Gadda ha ricordato anche un passaggio importante del proprio lavoro parlamentare: nel 2026 la legge antispreco, da lei promossa, compie dieci anni. Un traguardo che considera parte fondamentale del suo percorso, ma che ha voluto condividere idealmente con tutte le persone che, a vario titolo, ne hanno sostenuto i valori e l’applicazione sul territorio.

(foto: Maria Chiara Gadda premiata dalla Famiglia Bosina)

04022026