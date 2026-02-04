Varesotto

VARESOTTO – Intervento dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, 3 febbraio, in via Egeo a Gallarate, dove un furgone si è scontrato con alcune auto parcheggiate lungo la strada.

L’allarme è scattato alle 22.50 e sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Busto Arsizio, impegnate nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e di un contatore del gas danneggiato dall’impatto. Le operazioni si sono protratte per circa tre ore, durante le quali i mezzi sono stati disincastrati e l’area resa sicura. Non si sono registrati feriti.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco a Gallarate dopo l’incidente)

04022026