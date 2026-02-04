Calcio

RHO – Beffa nel finale per l’Ardor Lazzate, nella 22′ giornata di Eccellenza mercoledì sera. Avanti gli altomilanesi col giovane Renner al 29′, pari brianzolo al 34′ con Torraca, Ma al 42′ è stato il bomber di casa, Giangaspero, a riportare – e definitivamente – avanti la Rhodense: 2-1. Risultato che rilancia i locali verso la zona playoff della classifica e rimanda l’Ardor in coda.

Risultati

22′ giornata: Arconatese-Magenta 4-0, Besnatese-Fbc Saronno 1-2, Legnano-Altabrianza 1-4, Lentatese-Caronnese 0-5, Mariano-Sestese 2-0, Rhodense-Ardor Lazzate 2-1, Sedriano-Vis Noca Giussano 1-0, Solbiatese-Arcellasco 2-2, Vergiatese-Vigevano 3-1.

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese e Caronnese 38, Legnano e Vergiatese 36, Fbc Saronno 35, Rhodense e Magenta 34, Lentatese 29, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Mariano e Sedriano 26, Altabrianza 23, Sestese 21, Arcellasco 20, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

04022026