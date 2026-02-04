Calcio

MONTESOLARO – Prima giornata infrasettimanale serale del girone di ritorno di Eccellenza, mercoledì: a Montesolaro su un bellissimo campo da gioco in sintetico si gioca Lentatese-Caronnese: i rossoblu di mister Ferri si ritrovano di fronte l’impavida Lentatese di Mastrolonardo.

La cronaca – La partita inizia puntuale alle 20.30 agli ordini di Yousri Garraoui di Pordenone. All’8’, dopo alcuni minuti di studio in campo, la Caronnese si evidenzia nell’area ospite con Corno che aggancia una sponda di Colombo e costringe il numero uno avversario Barlocco al miracolo sulla corta distanza. Due minuti dopo risponde la Lentatese con Malacarne che, in contropiede, a pochi metri dalla porta, calcia sicuro trovandosi l’attento Paloschi pronto a respingere. Al 21’ Lanzarin palla al piede calcia un insidioso tiro diagonale che sfiora il secondo palo della porta della Caronnese. Al 24’ i rossoblu passano in vantaggio: gran cross di Vaghi dalla fascia destra e Di Quinzio si fa trovare in ottima posizione pronto ad intercettare con un poderoso colpo di testa che gonfia la rete: 0-1. Tre minuti dopo ancora Caronnese in avanti con un filotto che parte da Terrini, prosegue con Capitan Corno e si chiude con Malvestio che non arriva al posto giusto di un soffio. Al 28’ arriva il raddoppio di Ferri&Co con un’azione personale di Terrini che palla al piede s’incunea dalla fascia sinistra e con un gran destro rasoterra infila Barlocco: 0-2. Al 38’ Cannizzaro fa tris con un preciso tiro in area da posizione centrale che s’infila in rete di prepotenza: 0-3. Un minuto dopo ancora Malvestio si rende pericoloso dalla corta distanza e solo l’intervento provvidenziale di Barlocco salva il gol.

Siamo alla ripresa. Al 9’ ci prova Diaferio da fuori area ma il numero uno rossoblu Paloschi respinge a dovere. Al quarto d’ora risponde Cannizzaro con un rasoterra sibillino che quasi imbecca il palo. Al 30’ Ortelli calcia a fil di palo. Al 38’ arriva il poker rossoblu con Ghibellini che dribbla la difesa e complice una deviazione ospite porta il risultato sullo 0-4. Al 41′ la Caronnese fa cinquina: il Capitano Federico Corno controlla palla e serve un prezioso assist per il neo entrato Cappi che segna il suo primo personale gol in categoria.

Lentatese-Caronnese 0-5

LENTATESE: Barlocco, Pignatiello, Morrosu, Sberna, Arienti, Angio Antonio (29′ st Angio Alessio), Malacarne (29′ st Lillo), Lossani (16′ st Tagliabue), Diaferio, Lanzarini (36′ st Carrino), Ranfi (21′ st Alagna). A disposizione: Ciancio, Finoli, Molteni, Locati. All. Mastrolonardo.

CARONNESE: Paloschi, Vaghi, Terrini, Ortelli, Galletti (35′ st Tumin0), Sorrentino, Malvestio (39′ st Cappi), Cannizzaro (25′ st Cerreto), Colombo (29′ st El Halili), Di Quinzio (19′ st Ghibellini), Corno. A disposizione: Colombo, Macaluso, Perversi, Inviti. All. Ferri.

Arbitro: Garraoui di Pordenone (Orsogna di Milano e Bordone di Milano).

Marcatori: 24′ pt Di Quinzio (C), 28′ pt Terrini (C), 38′ pt Cannizzaro (C), 38′ st Ghibellini (C), 41′ st Cappi (C).

04020226