Calcio

SARONNO – Oggi turno infrasettimanale del campionato di calcio d’Eccellenza, alle 20.30 si gioca Rhodense-Ardor Lazzate con arbitro Giuseppe Jesus Vetro di Bergamo ed assistenti Gianluca Pasquazzo di Busto Arsizio e Francesco Gabbio di Crema; ed anche le altre squadre della zona giocano tutte le sera, alle 20.30.

Si gioca per la 5′ giornata di ritorno. A Besnate c’è Besnatese-Fbc Saronno con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio, con assistenti Nicolò Gibbin di Voghera e Abdullah Al Noman di Abbiategrasso (e che sarà proposta in cronaca play by play da ilSaronno); a Montesolaro nel centro sportivo parrocchiale di via delle Muselle c’è Lentatese-Caronnese con arbitro Yousri Garraoui di Pordenone (assistenti Matteo Maria Orsogna di Milano e Andrea Bordone di Milano).

Classifica

Arconatese 50, Solbiatese 37, Legnano 36, Caronnese 35, Magenta e Vergiatese 33, Fbc Saronno 32, Rhodense 30, Lentatese 29, Besnatese 27, Vis Nova Giussano 26, Sedriano e Mariano 23, Sestese 21, Altabrianza 20, Arcellasco 19, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

(foto Andrea Ellli: Fbc Saronno in una precedente gara in notturna)

04022026