Groane

CESANO MADERNO – Sulla sentenza del Tar Lombardia relativa alla procedura di gara per l’affidamento in concessione della rsa Don Meani, il sindaco Gianpiero Bocca interviene per fare chiarezza ed evitare strumentalizzazioni o la diffusione di notizie non veritiere.

Il primo cittadino spiega che il Comune di Cesano Maderno, insieme al legale incaricato e agli altri soggetti interessati dalla pronuncia, sta valutando la possibilità di presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato. Nei prossimi giorni è già stato programmato un incontro con lo studio legale che affianca l’Amministrazione comunale per analizzare nel dettaglio gli scenari possibili e le azioni da intraprendere nell’interesse dell’ente e di tutti i soggetti coinvolti.

Il sindaco sottolinea inoltre un aspetto che definisce centrale: il servizio non subirà alcuna interruzione. La continuità assistenziale, precisa, è garantita dalla legge. Boccia intende rassicurare gli ospiti della struttura e i loro familiari, escludendo qualsiasi rischio di chiusura o sospensione delle attività e ribadendo il massimo impegno del Comune per raggiungere il risultato auspicato.

In merito ad alcune dichiarazioni arrivate dai gruppi politici di opposizione, il sindaco parla di un comportamento irresponsabile, accusando chi diffonde notizie false di creare allarmismi e preoccupazioni ingiustificate nella comunità, tra gli ospiti della rsa e nelle famiglie, facendo riferimento a inesistenti rischi di chiusura o interruzione del servizio. L’Amministrazione comunale, conclude Boccia, continuerà a informare la cittadinanza con la massima trasparenza sugli sviluppi della vicenda.

04022026