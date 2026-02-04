Saronnese

CISLAGO – Da alcuni giorni sul territorio comunale sono stati attivati i servizi di pattugliamento serale della polizia locale, con turni operativi dalle 20 alle 24. Un potenziamento che rappresenta un valore aggiunto per la sicurezza e per il controllo del territorio, soprattutto nelle fasce orarie serali.

L’amministrazione comunale ha espresso un ringraziamento al comandante e a tutti gli agenti della polizia locale per l’impegno e la professionalità dimostrati nell’avvio del servizio, che mira a rafforzare la presenza sul territorio e a garantire una maggiore percezione di sicurezza per i cittadini.

Contestualmente, il Comune ha comunicato anche i nuovi orari di apertura al pubblico dello sportello dell’Ufficio di polizia locale, pensati per offrire un servizio più accessibile:

martedì dalle 18 alle 19

giovedì dalle 12 alle 13

sabato dalle 12 alle 13

Il potenziamento dei controlli serali e l’aggiornamento degli orari di sportello rientrano in un più ampio impegno volto a migliorare i servizi di prossimità e la tutela del territorio comunale.

04022026