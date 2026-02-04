Calcio

BESNATE- Nel turno infrasettimanale del girone A di Eccellenza, la Besnatese accoglie sul proprio campo l’Fbc Saronno di mister Tricarico, che arriva da un’ottima vittoria nel derby contro l’Ardor Lazzate.

Nel primo tempo partono meglio gli amaretti, che fanno valere qualità e intensità e trovano il vantaggio al 27’: Candido si incarica di una punizione dal limite e disegna una traiettoria perfetta, un vero contagiri che non lascia scampo al portiere e conferma tutto il suo essere fuori categoria. La Besnatese prova a reagire e si rende pericolosa al 40’ con la conclusione di Martinoia, deviata quanto basta da un difensore per mandare il pallone di poco a lato.

Nella ripresa i padroni di casa partono con maggiore convinzione e al 57’ trovano il pareggio: cross dalla sinistra e stacco deciso dell’ex Papasodaro, che di testa batte il portiere e ristabilisce l’equilibrio. Al 63’ arriva l’episodio che cambia il volto della partita: Mandracchia interviene con un fallo di mano, rimediando la seconda ammonizione e lasciando i suoi in inferiorità numerica. Sulla punizione che segue, ancora Candido si presenta sul pallone e con un’altra conclusione magistrale firma il nuovo vantaggio degli amaretti, ribaltando nuovamente il risultato. Nel finale la Besnatese va a un passo dal pareggio: sul colpo di testa di Sofia il pallone si stampa clamorosamente sul palo esterno e termina sul fondo, spegnendo le ultime speranze dei padroni di casa.

Besnatese-Fbc Saronno 1-2

BESNATESE (4-3-3): Lupu; Bertuzzi (34’ st Tonella), Cucco, Mandracchia, Ghilardi (40’ st Lucaj); Piras (20’ st Squitieri), Papasodaro, Martinoia; Pagliaro (34’ st Sofia), Russo, Gatti (10’ st Giardino). A disposizione Borin, Belli, Olgiati, Sacco. All. Varaldi.

FBC SARONNO (3-4-3): Todesco; Lofoco, Lorusso, Mzoughi; Ientile, Manfron (18’ st Ruschena), Mira (34’ st Viganò), Raimondo (18’ st Cabezas); Serra (18’ st Cocuzza), Candido, Vassallo (34’ st De Vincenzi). A disposizione Foresti, Alletto, Tibaldo, Quaglio. All. Tricarico.

Arbitro: Padrin di Busto Arsizio (Gibbin di Voghera e Al Noman di Abbiategrasso).

Marcatori: 27’ pt Candido (S), 12’ st Papasodaro (B), 20’ st Candido (S).

Note – Spettatori un centinaio. Angoli 5-3 Besnatese. Espulso Mandracchia per doppia ammonizione