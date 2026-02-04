Calcio

BESNATE- Dopo la vittoria casalinga contro l’Ardor Lazzate, l’FBC Saronno di mister Tricarico è atteso dalla trasferta sul campo della Besnatese. I padroni di casa, partiti con il piede sull’acceleratore in avvio di stagione, stanno però attraversando un periodo complicato e faticano a trovare punti per risalire la classifica: il successo manca infatti dal 7 dicembre, quando incontrarono il Vigevano, fanalino di coda del girone.

Alle 20.30 il fischio d’inizio del match, potrete seguire qui la diretta playbyplay della gara.