SARONNO – Migliaia persone lungo le strade di Saronno, tra via Volonterio fino al confine con Introini, hanno accompagnato la fiamma olimpica nel suo cammino che la porterà a Milano, per la cerimonia di apertura di venerdì sera in vista delle imminenti Olimpiadi di Milano-Cortina.

“E’ stato un momento bello e particolarmente emozionante. Si è respirato un clima di festa ed è stato piacevole vedere tanti ragazzi giovani e tante persone legate alle nostre associazioni sportive, che hanno risposto presente al nostro invito. Ma devo dire che tutti i cittadini hanno voluto essere presenti a un evento fenomenale che verosimilmente è stato unico per la città di Saronno. L’organizzazione è stata praticamente perfetta, un passaggio breve ma intenso che ci ha permesso di stare insieme e creare un po’ di comunità”, le parole della sindaca Ilaria Pagani.

La prima cittadina ha accolto i tedofori in Villa Gianetti poco dopo mezzogiorno, assistendo in prima persona al momento della vestizione, che si è chiuso con una foto di gruppo e il briefing finale prima del grande evento.

Cominciato in via Volonterio, con l’accensione della fiamma e il via dato dalla prima tedofora di nazionalità francese: “Le ho fatto un grosso in bocca al lupo… e le ho detto del nostro gemellaggio con Challans. Dicendole che di fatto era un po’ come se giocasse in casa”.

Poi il passaggio della fiamma lungo via Volonterio, via San Giuseppe, Corso Italia per vivere il momento clou in piazza Libertà. Dove erano presenti, insieme all’Amministrazione comunale, i sindaci dei paesi vicini, Nilde Moretti di Solaro, Marco Giudici di Caronno Pertusella e Massimiliano Occa di Ceriano Laghetto.

Con loro anche tante associazioni del territorio, la banda e la cantante saronnese Francesca Visentin. A raccogliere il testimone in piazza Libertà è stato Paul Caine, presidente di On Location, una delle principali aziende di hospitality esperienziale di alto livello all’interno del network Endeavor, ruolo che ricopre da gennaio 2020. Supervisiona le partnership globali per i grandi eventi, tra cui NFl, NCAA, UFC, PGA e i Giochi Olimpici (Parigi 2024, Milano Cortina 2026, Los Angeles 2028).

La fiamma è poi ripartita in via Roma, per concludere il suo percorso sul confine con Introini, mentre in centro a Saronno si vivevano ancora le emozioni lasciate dal passaggio di una fiamma che porta con sé i valori delle Olimpiadi.

(foto di copertura: Comune di Saronno)

—

