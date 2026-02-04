Città

SARONNO – Non sarà solo un passaggio, ma un racconto condiviso. Oggi ilSaronno apre la propria diretta olimpica ai lettori per seguire insieme il transito della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, trasformando l’attesa e il momento del passaggio in una storia collettiva.

La città si prepara a vivere una giornata speciale, fatta di volti, emozioni, bandiere e smartphone puntati sulla torcia che attraverserà le strade del centro. IlSaronno racconterà il passaggio della Fiamma minuto per minuto, ma lo farà dando spazio anche allo sguardo dei cittadini, perché lo spirito olimpico è partecipazione, condivisione e comunità.

QUI LA DIRETTA

L’obiettivo è costruire una diretta corale, proprio come l’evento che oggi coinvolge Saronno. I lettori possono entrare nel racconto inviando le proprie foto dell’attesa, dei preparativi, dell’arrivo dei tedofori e naturalmente del passaggio della Fiamma. Gli scatti più significativi saranno pubblicati nella diretta live e poi raccolti nella fotogallery conclusiva della giornata.

Per partecipare è possibile inviare foto e video via WhatsApp al numero 3496068062 oppure via mail a [email protected]. Un modo semplice e immediato per essere protagonisti di una giornata che resterà nella memoria della città.

Oggi Saronno vive l’emozione olimpica e ilSaronno la racconta insieme ai suoi lettori, passo dopo passo.

(per la foto si ringrazia mbnews)

