SARONNO – Tra applausi, telefoni alzati e bandiere tricolori, nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, il passaggio della Fiamma Olimpica in piazza Libertà è stato accompagnato anche da una azione dimostrativa che ha voluto portare l’attenzione su temi internazionali e sui lati più controversi dei Giochi.

Mentre la fiamma di Milano Cortina 2026 attraversava il centro cittadino, un gruppo di manifestanti ha esposto bandiere della Palestina e distribuito volantini con slogan critici. Tra le scritte comparse, anche “Ice assassini” e richiami contro l’arrivo in Italia di Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione, oltre a messaggi che richiamavano “l’altro lato delle Olimpiadi”, verosimilmente con riferimento a diritti umani, politiche migratorie e costi sociali dei grandi eventi.

La presenza dei manifestanti si è concentrata in piazza Libertà, uno dei punti più affollati del percorso, dove si erano radunate famiglie, appassionati di sport e curiosi in attesa della fiaccola.

Accanto all’entusiasmo per un evento simbolico e partecipato, l’azione ha voluto sottolineare come, secondo i promotori, le Olimpiadi non siano solo una festa sportiva ma anche un’occasione per riflettere su ciò che resta fuori dai riflettori: conflitti, esclusioni e scelte politiche legate ai grandi appuntamenti internazionali.

Il passaggio della fiamma a Saronno si è così trasformato anche in uno spazio di espressione civile, dove celebrazione e dissenso hanno convissuto nello stesso luogo, davanti a una folla numerosa e attenta.

