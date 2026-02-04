Città

SARONNO – L’attesa è già tutta negli sguardi e nei telefoni pronti a scattare: oggi la Fiamma Olimpica passa dalla città e Saronno diventa parte del Viaggio dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. In città il percorso della Fiamma interesserà via Volonterio, via San Giuseppe, corso Italia, piazza Libertà e via Roma.

IlSaronno seguirà il passaggio della Fiamma in diretta. Tutti sono invitati a partecipare inviando foto e video dell’attesa e del passaggio della torcia per entrare nella diretta e nella successiva fotogallery. Il materiale può essere inviato via WhatsApp al numero 3496068062 o via mail a [email protected]. Oggi Saronno corre con la Fiamma.

Mercoledì 4 febbraio la staffetta percorre la 59esima tappa attraversando Varesotto, Alto Milanese e Brianza, un itinerario che unisce aree industriali e borghi storici. La partenza è fissata alle 09,40 da Gallarate, poi il passaggio a Busto Arsizio, Castellanza e Legnano, dove la torcia è attesa alle 10,55 con 54 tedofori coinvolti. Nel pomeriggio l’arrivo a Saronno è previsto alle 14,30, prima di proseguire verso Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone. La tappa si chiude a Monza alle 19,30, con l’accensione del braciere olimpico in piazza Trento e Trieste.

È previsto il divieto di transito per tutti i veicoli, residenti compresi, dalle 14 alle 16, ad eccezione dei mezzi di soccorso e del convoglio che accompagna i tedofori. Scatterà anche il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 11,30 alle 16. Le strade che intersecano il tracciato saranno a fondo chiuso, con modifiche anche per il transito pedonale.

Sul fronte del trasporto pubblico, le linee urbane 1, 2, 3 e 5 di Stie saranno interrotte dalle 14,15 alle 15,45. La linea 4 manterrà il percorso abituale, ma sono possibili ritardi. Le linee extraurbane Z111, Z114, Z115, Z117, Z119, Z160 e Z161 di Airpullman subiranno deviazioni con soppressione di diverse fermate. La linea V197, in partenza da via Primo Maggio, modificherà il percorso senza effettuare fermate lungo via Varese. Possibili disagi anche per le linee di Ferrovie Nord Milano Autoservizi. Il mercato settimanale chiuderà alle 12 anziché alle 13.

