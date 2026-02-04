Cronaca

SARONNO – Una foto del vetro rotto e l’appello a vicini e concittadini a fare attenzione per evitare altre effrazioni. Così una saronnese ha lanciato un appello sul gruppo “Sei di Saronno se…”.

Il messaggio è stato pubblicato ieri dopo un furto avvenuto intorno alle 18,15. Secondo il racconto, i ladri sono entrati nell’appartamento passando dal balcone al secondo piano e hanno sfondato la porta finestra. Un’azione rapida, avvenuta all’imbrunire, che ha lasciato dietro di sé danni e paura.

“Ieri sera intorno alle 18:15 dei ladri sono entrati in casa mia passando dal balcone al secondo piano, sfondando la porta finestra. Non avevo oggetti di grande valore. Il danno più grande é quindi l’infisso distrutto, la finestra sfondata e l’appartamenti messo a soqquadro, oltre allo spavento”.

Nel post viene indicata anche la zona interessata, l’area di via Parini e si conclude con appello chiaro a prestare attenzione e a segnalare movimenti sospetti. Il furto è stato segnalato e sono in corso gli accertamenti del caso.

