I più letti di ieri: con una mannaia nei pantaloni in centro, Polfer ancora attesa e un saronnese alle Olimpiadi
4 Febbraio 2026
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 3 febbraio, spiccano episodi legati alla sicurezza nel centro cittadino e il dibattito politico in corso, con proposte e critiche sull’operato dell’amministrazione. Ampio interesse anche per i temi della sanità, con nuovi arrivi sul territorio, e per la storia di un giovane saronnese che parteciperà alle Olimpiadi come volontario.
Domenica pomeriggio un uomo è stato fermato in centro a Saronno con una mannaia nascosta nei pantaloni: è stato bloccato dalla polizia locale in via Diaz grazie alla segnalazione di alcuni passanti.
Saronno, domenica pomeriggio in centro con… una mannaia nei pantaloni
Il sottosegretario Nicola Molteni ha confermato che il presidio della Polfer a Saronno sarà inserito nell’atto ordinativo unico, definendosi “moderatamente ottimista” sull’esito della richiesta.
Molteni: “Presidio Polfer a Saronno sarà nell’atto ordinativo unico. Sono moderatamente ottimista”
Alessandro Lodi è stato selezionato come volontario per le olimpiadi: un’esperienza unica per vivere l’evento da protagonista.
Alessandro Lodi, da Saronno alle Olimpiadi: volontario per vivere i Giochi da protagonista
A Solaro arriverà un nuovo medico di base: l’annuncio è stato dato dalla sindaca Moretti che ha parlato di un primo passo per rispondere alla carenza di assistenza sul territorio.
Solaro, in arrivo un nuovo medico di famiglia: l’annuncio della sindaca Moretti
Durante un incontro sulla sicurezza a Saronno, sono emerse testimonianze dei cittadini e proposte di esponenti politici come Molteni, Candiani, Poletti e Sala, che hanno anche rivolto critiche alla sindaca Pagani.
Sicurezza a Saronno, dalle testimonianze dei cittadini alle proposte di Molteni, Candiani, Poletti e Sala. Con un attacco alla sindaca Pagani
L’assessora Lucy Sasso entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici: avrà la delega all’intelligenza artificiale e all’innovazione, portando con sé l’esperienza amministrativa locale.
Saronno, assessora Lucy Sasso nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici. Delega Ai e innovazione
