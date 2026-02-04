Città

SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 3 febbraio, spiccano episodi legati alla sicurezza nel centro cittadino e il dibattito politico in corso, con proposte e critiche sull’operato dell’amministrazione. Ampio interesse anche per i temi della sanità, con nuovi arrivi sul territorio, e per la storia di un giovane saronnese che parteciperà alle Olimpiadi come volontario.

Domenica pomeriggio un uomo è stato fermato in centro a Saronno con una mannaia nascosta nei pantaloni: è stato bloccato dalla polizia locale in via Diaz grazie alla segnalazione di alcuni passanti.

Il sottosegretario Nicola Molteni ha confermato che il presidio della Polfer a Saronno sarà inserito nell’atto ordinativo unico, definendosi “moderatamente ottimista” sull’esito della richiesta.

Alessandro Lodi è stato selezionato come volontario per le olimpiadi: un’esperienza unica per vivere l’evento da protagonista.

A Solaro arriverà un nuovo medico di base: l’annuncio è stato dato dalla sindaca Moretti che ha parlato di un primo passo per rispondere alla carenza di assistenza sul territorio.

Durante un incontro sulla sicurezza a Saronno, sono emerse testimonianze dei cittadini e proposte di esponenti politici come Molteni, Candiani, Poletti e Sala, che hanno anche rivolto critiche alla sindaca Pagani.

L’assessora Lucy Sasso entra nella segreteria nazionale dei Giovani Democratici: avrà la delega all’intelligenza artificiale e all’innovazione, portando con sé l’esperienza amministrativa locale.

