LOMAZZO – Si è chiuso con due eventi partecipati e di rilievo il mese di gennaio del gruppo Amo Lomazzo Manera, che ha proposto un pomeriggio e una serata dedicati alla memoria storica e all’attualità internazionale.

Nel primo pomeriggio l’iniziativa è stata dedicata alla Giornata della Memoria, con un incontro incentrato sulla letteratura dei campi di concentramento. Sono intervenute la docente universitaria Elena Rondena e Micol Villa, insegnante di scuola secondaria e autrice di una tesi di laurea sulla Risiera di San Sabba, luogo simbolo della deportazione nazista in Italia.

Nel tardo pomeriggio spazio invece alla presentazione del libro Il prezzo della guerra, alla presenza degli autori Paolo Balduzzi e Andrea Bignami, insieme alla deputata Chiara Braga ed Enrico Marletta. Durante l’incontro il confronto si è concentrato sugli effetti della guerra sull’ordine economico mondiale e sul ruolo delle misure economiche, come le sanzioni, che possono trasformarsi in strumenti di conflitto a tutti gli effetti.

Il gruppo Amo Lomazzo Manera ha infine ringraziato i relatori, gli organizzatori e i numerosi partecipanti che hanno contribuito alla riuscita delle iniziative.

(foto: un monento di uno degli eventi)

