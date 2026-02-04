Cronaca

SARONNO – Si è sentita male mentre era ferma ad attendere il passaggio della fiamma olimpica alla rotonda di via Roma. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 4 febbraio, per una donna di 81 anni colta da un malore lungo la strada, in una delle zone interessate dal transito del Viaggio della Fiamma dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

L’episodio si è verificato intorno alle 15,15. La donna, una saronnese, si trovava tra i presenti quando ha accusato un improvviso malessere. Immediata la richiesta di aiuto, con l’attivazione dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Saronno insieme agli agenti della polizia locale. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto. Le condizioni dell’81enne sono state valutate con codice verde ed è stata portata all’ospedale per accertamenti.

