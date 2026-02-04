Altre news

SARONNO – Mercoledì 4 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge persistenti. I fenomeni, pur senza particolari intensificazioni, porteranno circa 10 mm di pioggia distribuiti nell’arco delle 24 ore. Le temperature rimarranno contenute: la massima si attesterà attorno ai 7°C, mentre la minima scenderà a 4°C. I venti soffieranno debolmente dai quadranti occidentali al mattino, per poi disporsi da Nord nel corso del pomeriggio. Non sono previste allerte meteo per la giornata.

Nel resto della Lombardia, la situazione si presenta analoga, con instabilità diffusa e deboli precipitazioni su gran parte del territorio regionale. In particolare, le basse pianure, sia occidentali che orientali, saranno interessate da piogge deboli e cieli coperti, con possibili rovesci pomeridiani. Le zone pedemontane e le Prealpi vedranno fenomeni più intensi nella seconda parte della giornata, mentre sulle Orobie e sulle Alpi Retiche saranno possibili nevicate deboli. I venti saranno generalmente deboli, con una rotazione verso Nord-Est.

