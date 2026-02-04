Città

SARONNO – Si è costituito il “Comitato cittadino per il Sì in Saronno” in vista del referendum del 22 marzo, volto a sostenere le ragioni e l’utilità della riforma costituzionale della giustizia, con la separazione delle carriere, i due consigli superiori e l’Alta corte disciplinare.

L’iniziativa, aderente al “Comitato nazionale cittadini per il Sì – Referendum giustizia”, nasce dalla convinzione che la riforma rappresenti un passaggio fondamentale per il rafforzamento dello stato di diritto, per una giustizia più equa, trasparente ed efficiente e per una più chiara distinzione dei ruoli all’interno dell’ordinamento giudiziario, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali.

Il comitato del Sì si propone di promuovere una corretta e approfondita informazione sui contenuti della riforma attraverso:

l’illustrazione puntuale delle norme oggetto del referendum;

l’organizzazione di incontri pubblici e dibattiti;

iniziative di formazione della coscienza civica e referendaria, rivolte a cittadini, associazioni e realtà del territorio.

L’obiettivo è favorire una partecipazione consapevole al voto, offrendo ai cittadini strumenti di conoscenza e confronto liberi da slogan e semplificazioni.

Presidente del comitato è stato scelto l’avvocato Pierluigi Gilli, affiancato dal vicepresidente Rienzo Azzi e dai consiglieri Annalisa Renoldi, Agostino De Marco e Marco Caronni.

Tutti i cittadini di Saronno interessati a partecipare e a sostenere le attività del comitato del Sì sono invitati a iscriversi scrivendo all’indirizzo email [email protected].

