Sport

SARONNO – Fine settimana veramente bollente per la Osa Saronno Libertas, quello appena passato, nonostante il freddo glaciale di questi giorni. Tanti i successi nelle gare invernali disputate tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, che hanno visto i portacolori saronnesi affermarsi in diverse discipline.

A partire dalle partite in casa, dalla Dozio di Saronno, dove sabato si sono svolti i campionati regionali di salto in lungo che hanno visto trionfare il saronnese Francesco Borroni, che si è laureato campione tra gli Allievi con 6,53. Bene anche Martina Maiocchi, sesta tra le Allieve con 5,28.

Domenica, invece, vittoria tra gli Assoluti sui 60 h per Giorgia Marcomin, con un eccellente 8.54, mentre Maria Robbiati ha conquistato il 2° posto Juniores con 9.07. Buono anche il 6° posto di Anna Carboni, al primo anno Juniores, con 9.22 ma in generale degno di nota il fatto che diverse atlete della Osa scese in pista abbiano realizzato il proprio personale. Tra i ragazzi, 3° posto di Emanuele Trento, al primo anno Senior, nei 60 piani con 6.85 (6.84 in batteria) e 5° di Matteo Auciello tra gli Allievi con 7.23.

Sempre domenica si sono svolti a Canegrate (in provincia di Milano) i campionati regionali di salto con l’asta, dove la nutritissima spedizione OSA è tornata a casa con il primo successo nella categoria Assoluti per la pluricampionessa italiana Promesse Vittoria Radaelli, che ha conquistato il titolo con un promettente 3,90, e con la vittoria di Carlo Giacometti tra le Promesse con 4,20.

Benissimo anche i risultati del campionato lanci invernali di Mariano Comense (in provincia di Como), svoltosi nel fine settimana. 1° posto per Tommaso Villa nel giavellotto juniores (55,12), 3° per Lorenzo Bruschi nel giavellotto Senior (66,24) e 4° per Riccardo Burani nel peso Promesse (12,05). Infine, si sono svolti a Padova campionati regionali di prove multiple, dove il nostro Leonardo Bazza ha ottenuto il 3° posto con 4586 nell’Eptathlon.

