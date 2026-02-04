Città

SARONNO – Ridurre il rischio di ammalarsi si può, e fino al 40% delle diagnosi di cancro potrebbe essere evitato agendo sui fattori di rischio prevenibili. È da questo dato, spesso poco conosciuto, che prende avvio la Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra oggi, mercoledì 4 febbraio, con iniziative di informazione e prevenzione anche a Saronno.

La ricorrenza richiama l’attenzione su prevenzione, cura e sostegno, in linea con le raccomandazioni del Codice europeo contro il cancro, promosso dalla Commissione europea e aggiornato con le più recenti evidenze scientifiche. Linee guida semplici e accessibili, pensate per aiutare i cittadini ad adottare stili di vita più sani e consapevoli.

In quest’ottica, Asst Valle Olona propone una serie di iniziative rivolte alla popolazione. A Saronno, nell’Aula Pianoforte del Day Hospital oncologico, dalle 17.30 alle 18.45, è in programma una tavola rotonda sulla prevenzione oncologica, con un programma ispirato alle indicazioni del congresso AIOM.

“Obiettivo dell’incontro è creare uno spazio informativo che coniughi dialogo e responsabilità collettiva”, spiega Giuseppe Di Lucca, direttore della Struttura complessa di oncologia dell’ospedale di Saronno. “Professionisti della salute, oncologi e psicologi, offriranno strumenti concreti e prospettive integrate su prevenzione e cura”. Al centro del confronto, prevenzione primaria e secondaria, stili di vita modificabili, fattori di rischio e comportamenti protettivi.

“L’attenzione sarà rivolta anche alla cura di sé in senso ampio, come equilibrio tra dimensione fisica, psicologica e relazionale”, aggiunge Maria Marconi, referente della psiconcologia aziendale. Un approccio che supera il solo trattamento della malattia e guarda alla persona nella sua interezza.

L’incontro, dal titolo “I pilastri della prevenzione oncologica: alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e abbandono del tabagismo”, è aperto a tutta la cittadinanza, con ingresso gratuito, ed è realizzato anche con il contributo della Saronno Point ODV. Tra i relatori, oltre a Di Lucca e Marconi, Alessia Liguori, Francesca Proserpio, Irene De Biase e Claudia De Valeri.

Le attività di prevenzione proseguono anche nelle Case di comunità. Per tutto il mese di febbraio, a Saronno, Busto Arsizio e al centro vaccinale di Gallarate, sono garantite le vaccinazioni Hpv, gratuite se previste dalla normativa, con accesso libero dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì.

Oggi, mercoledì 4 febbraio, la Casa di comunità di Lonate Pozzolo propone inoltre visite senologiche dalle 9 alle 12, su prenotazione obbligatoria chiamando il Pua al numero 0331 300024, dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì. Posti limitati.

Sempre oggi, a Saronno, Busto Arsizio, Cassano Magnago e Lonate Pozzolo, sono previste attività di prevenzione secondaria con la rilevazione dei parametri vitali dalle 10 alle 13 e momenti informativi dedicati a educazione terapeutica, alimentazione e counseling antifumo. L’accesso è libero.

