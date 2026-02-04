Rovello Porro e Lomazzo: due incidenti stradali in mattinata, due feriti
4 Febbraio 2026
ROVELLO PORRO / LOMAZZO – Incidente stradale questa mattina, attorno alle 7.55, in via Dante Alighieri a Rovello Porro, dove si è verificato uno scontro tra due auto. Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna di 49 anni. I soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto. Sul posto sono stati allertati i carabinieri di Cantù. La persona ferita è stata successivamente trasportata all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non preoccupanti.
Un secondo incidente stradale si è verificato poco dopo, alle 10.15, in via Milano a Lomazzo. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra due auto. Coinvolto un uomo di 47 anni. L’intervento dei soccorsi è avvenuto in codice giallo, con l’invio di un’ambulanza base. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di alcune contusioni.
In entrambi gli episodi non risultano altre persone ferite; e sono stati eseguiti i rileivi da parte delle forze dell’0rdine per chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quanto successo.
(foto archivio)
