ROVELLO PORRO / LOMAZZO – Incidente stradale questa mattina, attorno alle 7.55, in via Dante Alighieri a Rovello Porro, dove si è verificato uno scontro tra due auto. Nell’impatto è rimasta coinvolta una donna di 49 anni. I soccorsi sono prontamente intervenuti sul posto. Sul posto sono stati allertati i carabinieri di Cantù. La persona ferita è stata successivamente trasportata all’ospedale di Saronno in condizioni comunque non preoccupanti.

Un secondo incidente stradale si è verificato poco dopo, alle 10.15, in via Milano a Lomazzo. Anche in questo caso si è trattato di uno scontro tra due auto. Coinvolto un uomo di 47 anni. L’intervento dei soccorsi è avvenuto in codice giallo, con l’invio di un’ambulanza base. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicato di alcune contusioni.

In entrambi gli episodi non risultano altre persone ferite; e sono stati eseguiti i rileivi da parte delle forze dell’0rdine per chiarire con precisione dinamica ed eventuali responsabilità di quanto successo.

