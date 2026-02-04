Città

SARONNO – Giovedì 5 febbraio, alle 17.30, si terrà una messa in memoria di Giorgio Illuminoso, brigadiere dei carabinieri morto il 5 febbraio 2009. La cerimonia religiosa si svolgerà nella chiesa di San Francesco a Saronno, città nella quale Illuminoso prestava servizio al Nucleo radiomobile.

Il brigadiere rimase gravemente ferito il 26 gennaio 2009 durante un posto di blocco a Saronno, mentre era impegnato nella ricerca dei responsabili di una rapina, in una zona di spaccio della periferia. Alla guida dell’auto che non si fermò all’alt vi era un uomo (estraneo alla rapina) che travolse Illuminoso in un tentativo di fuga. Le sue condizioni apparvero subito gravissime e venne ricoverato in rianimazione all’ospedale di Legnano, dove morì dieci giorni dopo, lasciando un figlio e la compagna.

A Gerenzano, comune in cui risiedeva, nel febbraio 2022 è stata collocata una targa commemorativa sulla facciata del Municipio, a testimonianza del suo sacrificio e del ricordo nella memoria collettiva. A Giorgio Illuminoso è stata inoltre conferita la medaglia d’oro al valor civile, assegnata con decreto della Presidenza della Repubblica in data 25 febbraio 2010.

La messa di giovedì 5 febbraio rappresenterà un momento di raccoglimento e di memoria per un uomo che ha perso la vita nell’adempimento del proprio dovere.

(foto archivio: Giorgio Illuminoso)

