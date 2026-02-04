Groane

SOLARO – Solaro si è stretta intorno alla signora Luigia per celebrare un traguardo straordinario: il compimento del suo centesimo anno di età. Una giornata indimenticabile, caratterizzata da un’atmosfera di grande calore e gioia, che ha visto la festeggiata circondata dall’amore dei suoi cari e dell’intera comunità.

La festa è stata l’occasione per riunire diverse generazioni della famiglia. Accanto a Luigia erano presenti i figli, il fratello, i nipoti e i pronipoti, tutti emozionati nel condividere un momento così significativo. A portare il saluto ufficiale di tutta Solaro è stata la sindaca Nilde Moretti, che ha voluto partecipare personalmente all’evento per omaggiare una delle cittadine più longeve e care alla comunità.

Il pomeriggio è stato arricchito da momenti di grande commozione e folklore. Una delegazione della Contrada La Costa, guidata da Angela Monti, ha voluto rendere omaggio alla centenaria con la lettura di una simpatica poesia dedicata proprio a lei, a testimonianza del forte legame che unisce Luigia alle tradizioni del territorio.

La tenerezza ha poi raggiunto l’apice quando una piccola pronipote ha preso la parola per leggere un’ulteriore poesia, un gesto semplice che ha simboleggiato idealmente il passaggio di testimone tra il passato e il futuro.

(foto della festa)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09