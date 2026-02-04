SARONNO – Mentre a livello nazionale si discute dell’addio di Roberto Vannacci alla Lega, arriva la nota del Team Vannacci Brianza-Saronno, che accende i riflettori sull’attivismo locale sui temi della famiglia e della bigenitorialità.

“Il Vannacciano Paolo Gatti è una figura che, recentemente, ha guadagnato visibilità nel panorama dell’attivismo sociale e politico in Italia, in particolare per il suo impegno a favore dei padri separati e dei diritti genitoriali. In Brianza chiede alle istituzioni che i papà separati vengano ascoltati a discapito del comune pensare.

Il suo obiettivo principale è promuovere un equilibrio reale nella bigenitorialità, contrastando le difficoltà economiche e psicologiche che spesso colpiscono i padri dopo la fine di un rapporto. Si impegna a portare all’attenzione della politica tematiche spesso trascurate, come il diritto dei figli a mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori. Promuove iniziative concrete per migliorare la qualità della vita dei genitori separati, focalizzandosi sul supporto ai figli che vivono situazioni di conflitto familiare.

A inizio 2026, Paolo Gatti ha rafforzato il suo ruolo pubblico entrando a far parte del “Team Vannacci” brianzolo.

In questo contesto, agisce come punto di riferimento per le politiche sulla famiglia. La sua adesione a questo progetto politico mira a dare una veste più formale alle sue battaglie sociali, cercando di trasformare l’attivismo di base in proposte legislative o amministrative concrete”