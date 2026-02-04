iltra2

TRADATE – Un percorso di scrittura poetica e di esplorazione personale è al centro dell’incontro in programma mercoledì 5 febbraio alle 20 alla biblioteca civica Frera di Tradate, in via Zara 37. L’appuntamento, intitolato “Olivia: girandole e zampilli. Una città per percorrere entusiasmi e cambiamenti”, propone un’esperienza di conoscenza di sé attraverso la scrittura poetica.

L’iniziativa rientra nel calendario del Sistema bibliotecario Valli dei Mulini ed è dedicata alla scoperta del metodo Caviardage®, ideato da Tina Festa. Si tratta di un metodo di scrittura poetica strutturato, che guida i partecipanti nella creazione di testi e pensieri non partendo da una pagina bianca, ma da materiali già esistenti: pagine strappate da libri da macero, articoli di giornali e riviste, testi in formato digitale. Attraverso tecniche e strategie ben definite, il metodo accompagna chi scrive in un percorso creativo che intreccia parole, immagini ed emozioni. L’incontro si propone come un’occasione per conoscersi e raccontarsi attraverso la poesia, esplorando temi legati al cambiamento, all’entusiasmo e alla relazione con la città e i suoi spazi, reali o interiori.

La partecipazione è su iscrizione. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al banco prestiti della biblioteca oppure contattare il numero 0331841820 o scrivere all’indirizzo [email protected].

L’appuntamento si svolgerà negli spazi della biblioteca Frera, punto di riferimento culturale della città, che ancora una volta ospita un’iniziativa dedicata alla scrittura, alla creatività e alla crescita personale.

(foto: un precedente evento alla Frera)

04022026