Atletica leggera, il saronnese Carlo Giacometti è campione regionale di salto con l’asta
5 Febbraio 2026
CANEGRATE – Grandissima soddisfazione per il saronnese Carlo Giacometti che, nelle Pole Vault Circuit disputate a Canegrate lo scorso 1 febbraio, ha conquistato il titolo di campione regionale della categoria promesse e il secondo posto regionale assoluto di salto con l’asta.
Un risultato, dunque, magnifico per un giovanissimo atleta di solamente vent’anni che, dopo aver lavorato di giorno, si allena quotidianamente seguito dall’allenatore David Buldini per crescere sempre di più ed ottenere altri risultati che rendono orgoglioso lui e l’intera città di Saronno. Dopo aver conquistato il titolo nelle competizioni indoor di salto con l’asta dello scorso 1 febbraio, la prossima sfida per l’atleta dell’Osa Saronno Carlo Giacometti saranno le gare outdoor programmate dalla Federazione italiana di atletico leggera verso la fine di aprile.