TURATE – Si interrompe ai sedicesimi di finale il cammino della Frazione Calcistica Dal Pozzo nella Coppa Lombardia di Seconda Categoria. Sul sintetico dello stadio comunale di Turate, sono i comaschi del Bulgaro a staccare il pass per il turno successivo, imponendosi per 1-3 al termine di una gara intensa e combattuta, giocata mercoledì sera.

La cronaca: equilibrio e ribaltamenti

Il match entra subito nel vivo e sono gli ospiti a graffiare per primi. Al 11′, Cattaneo capitalizza la prima vera occasione del match portando avanti il Bulgaro. La reazione dei gialloverdi del Dal Pozzo, però, non si fa attendere: i padroni di casa alzano il baricentro e al 20′ trovano il varco giusto con Di Lio, che firma l’1-1 ristabilendo l’equilibrio e infiammando la tribuna di Turate.

Nonostante il buon momento dei locali, la ripresa sorride alla formazione comasca. Il Bulgaro rientra in campo con maggiore cinismo e prende il largo grazie a due fiammate: prima Costantino riporta avanti i suoi, poi Anzani mette il sigillo definitivo sulla qualificazione, chiudendo i conti sul 3-1.

Verdetto amaro

Il Dal Pozzo esce dunque di scena a testa alta, pagando forse un po’ di stanchezza e la precisione chirurgica degli avversari nella seconda frazione di gioco. Per i gialloverdi resta il rammarico di non aver sfruttato l’inerzia del pareggio, mentre il Bulgaro prosegue la sua corsa nel tabellone regionale.

05022026