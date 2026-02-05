Calcio

SOLBIATE ARNO – Non c’è ancora l’ufficialità, ma l’erede di Vito Grieco sulla panchina della Solbiatese (Eccellenza) sarà Roberto Gatti, tecnico d’esperienza conosciuto anche in zona per avere guidato la Caronnese e spesso visto su panchine di categoria superiore.

Intanto il club nerazzurro ha in queste ore confermato con un comunicato ufficiale la fine del rapporto con l’allenatore della prima squadra Vito Grieco e con il vice Luca Salvalaggio. La decisione, come precisato dalla società, è stata presa di comune accordo. La Solbiatese Calcio 1911 ha voluto ringraziare entrambi per il lavoro svolto, sottolineando professionalità e impegno dimostrati nel corso dell’esperienza in nerazzurro, rivolgendo loro anche i migliori auguri per le future sfide professionali.

Ieri in Eccellenza si è giocato il turno infrasettimanale, con la Solbia fermata sul pari.

Risultati

Mercoledì 22′ giornata: Arconatese-Magenta 4-0, Besnatese-Fbc Saronno 1-2, Legnano-Altabrianza 1-4, Lentatese-Caronnese 0-5, Mariano-Sestese 2-0, Rhodense-Ardor Lazzate 2-1, Sedriano-Vis Noca Giussano 1-0, Solbiatese-Arcellasco 2-2, Vergiatese-Vigevano 3-1.

Classifica

Arconatese 53 punti, Solbiatese e Caronnese 38, Legnano e Vergiatese 36, Fbc Saronno 35, Rhodense e Magenta 34, Lentatese 29, Besnatese 27, Vis Nova Giussano, Mariano e Sedriano 26, Altabrianza 23, Sestese 21, Arcellasco 20, Vigevano 18, Ardor Lazzate 17.

(foto: mister Roberto Gatti)

