Calcio

VENEGONO SUPERIORE – La Varesina Calcio di Venegono Superiore ha ufficializzato il tesseramento di Alessio Arcopinto, che arriva in prestito dal Carpi per la seconda parte della stagione.

Trequartista classe 2003, Arcopinto è cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo. Nel corso della sua carriera ha maturato esperienza in Serie D indossando le maglie di Dolomiti Bellunesi, Treviso e San Marino. In questa stagione ha invece disputato la prima parte del campionato con il Carpi in Serie C, collezionando complessivamente 10 presenze tra campionato e coppa.

Giocatore rapido e tecnico, capace di interpretare più soluzioni offensive, Arcopinto ha già iniziato a lavorare con il gruppo a disposizione dell’allenatore Spilli. In maglia rossoblù indosserà il numero 28.

