L’attività prevede un laboratorio di circo con merenda, durante il quale i partecipanti saranno guidati alla scoperta dell’oggetto di giocoleria più affine alle proprie inclinazioni. Attraverso una manipolazione guidata di diversi attrezzi circensi, i bambini potranno sperimentare varie discipline del circo in modo semplice e coinvolgente.

Il laboratorio sarà condotto da Marta, istruttrice professionista, che accompagnerà i partecipanti nelle diverse attività, adattandole all’età e alle capacità di ciascuno. Al termine dell’esperienza, è prevista anche la realizzazione di una pallina da giocoleria fai-da-te, che ogni bambino potrà portare a casa.

Per partecipare è consigliato indossare calze antiscivolo. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata contattando Alice al 342.1119467 o Sara al 347.3460315.

(foto archivio)