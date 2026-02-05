Ceriano Laghetto, giocoleria e attrezzi circensi con “Circo di Carnevale”
5 Febbraio 2026
0
CERIANO LAGHETTO – “Il Circo di Carnevale”, un laboratorio di circo dedicato ai bambini, per trascorrere un pomeriggio di gioco creativo e socialità in occasione del Carnevale. L’evento, organizzato dalla Consulta Dal Pozzo, è in programma domenica 15 febbraio al Centro Civico Dal Pozzo di via Carso 35, dalle 14.45 alle 17.
