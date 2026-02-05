news

Fra le mete per un weekend fuori porta per chi vive in Lombardia c’è Lugano, in Svizzera, facilmente raggiungibile in poco più di un’ora, in auto o in treno. Eppure proprio questa vicinanza porta spesso a darla per scontata. Basta però passarci un fine settimana per cambiare idea. Non è solo una città affacciata sul lago, ma un connubio di spazi verdi tranquilli, quartieri ordinati e puliti, e musei dai linguaggi culturali e artistici variegati. Si gira senza problemi anche a piedi, tra scorci e paesaggi che cambiano volto col passare delle ore. Perfetta, insomma, per staccare un paio di giorni anche partendo all’ultimo momento.

Giorno 1: il centro, il lago e le colline

Una volta a Lugano, il lungolago è il primo elemento che cattura l’attenzione. Passeggiare lungo le sue rive, tra palme, panchine e riflessi sull’acqua, aiuta a orientarsi e a prendere le misure della città, soprattutto al mattino presto quando è ancora tutto silenzioso. Proseguendo, si entra quasi senza accorgersene nel centro storico: un intreccio di vie pedonali, portici e piazze animate, come Piazza della Riforma, dove indugiare in un caffè e osservare il via vai quotidiano.

A poca distanza si apre il Parco Ciani, una delle aree verdi più curate di Lugano. Prati ordinati e alberi secolari fanno da cornice allo specchio d’acqua e invitano a rallentare. D’estate è facile vedere famiglie distese sull’erba e studenti che leggono all’ombra.

Nel pomeriggio la visita continua salendo di quota. La funicolare porta comodamente sul Monte Brè o sul Monte San Salvatore, due punti da cui lo sguardo spazia sulle montagne e sul bacino sottostante. Qui non mancano ristoranti panoramici, ideali per una sosta tranquilla senza fretta di riscendere a valle.

La sera si torna verso il centro per cena. Le opzioni spaziano dalla cucina ticinese più tradizionale a locali con proposte contemporanee e informali. Per chiudere la giornata in bellezza, una passeggiata tra lo scintillio delle luci del lungolago è d’obbligo, magari con una pausa per un drink in uno dei bar.

Giorno 2: musei, quartieri e natura

Il secondo giorno può iniziare dal MASI – Museo d’arte della Svizzera italiana, ospitato tra il LAC e Palazzo Reali. Le esposizioni temporanee si rinnovano spesso e affiancano artisti svizzeri a nomi internazionali, riuscendo a coinvolgere anche chi non frequenta abitualmente i musei.

In alternativa, o come aggiunta alla mattinata culturale, si può esplorare Gandria, piccolo borgo raggiungibile in battello oppure a piedi lungo il Sentiero dell’Olivo. Il percorso panoramico segue la sponda del lago, tra vecchi muretti in pietra e ulivi storici, ed è costellato di magnifici scorci da fotografare. All’arrivo si percepisce subito il cambio di ritmo rispetto al vicino nord Italia: un’atmosfera quieta, quasi sospesa nel tempo, con case addossate all’acqua e vicoli stretti.

Prima di rientrare, resta tempo per un pranzo con vista e per curiosare nei negozietti locali, fra prodotti gastronomici ticinesi e oggetti artigianali da portare a casa come ricordo.

Consigli pratici per la Svizzera (senza stress)

Anche se Lugano è a due passi dalla Lombardia, la Svizzera non fa parte dall’Unione Europea. E’ bene quindi viaggiare con un documento valido per l’espatrio e mettere in conto prezzi nettamente più alti dell’Italia, specialmente per colazioni e ristoranti. Meglio non arrivare impreparati nemmeno sul fronte della connessione dati. Con un’eSIM per il viaggio, attivata dallo smartphone già prima della partenza, si naviga anche oltre confine senza doversi preoccupare del roaming.

Lugano non richiede una programmazione rigida. Bastano un po’ di flessibilità e la volontà di adattarsi al meteo e al tempo a disposizione. Una scelta azzeccata per una fuga di due giorni da Saronno e dintorni.