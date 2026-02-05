SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 4 febbraio, grande attenzione ha suscitato il passaggio della fiamma olimpica a Saronno, con ampia partecipazione cittadina. Interesse anche per il caso di un furto in abitazione denunciato via social e per la conferma del trasferimento dell’ex Luini al patrimonio comunale. In evidenza, infine, una nota del Team Vannacci Brianza e il coinvolgimento del pubblico nella diretta dell’evento olimpico.

Il passaggio della fiamma olimpica ha animato le vie cittadine, con un fitto programma e la possibilità per tutti di partecipare alla diretta con un proprio scatto, condividendo l’emozione dell’evento.

Una residente ha denunciato su Facebook un furto avvenuto nella propria abitazione, lanciando un appello alla prudenza e all’attenzione da parte della comunità.

La fiamma olimpica ha attraversato Saronno tra applausi e curiosità, come mostrano le immagini video dell’evento che raccontano la partecipazione e l’entusiasmo del pubblico.

È stata perfezionata la cessione dell’ex Luini da Ferrovienord al Comune: il bene entra ufficialmente nel progetto “Saronno città dei beni comuni” per una futura valorizzazione collettiva.

Il Team Vannacci Brianza ha diffuso una nota sull’attività politica di Paolo Gatti, sottolineandone il ruolo nel territorio e la coerenza con le iniziative promosse dal gruppo.