Altre news

SARONNO – Giovedì 5 febbraio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni inizialmente poco nuvolose, con tendenza a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e in particolare in serata, quando saranno possibili deboli piogge. Le precipitazioni attese non supereranno i 2 mm. Le temperature si manterranno su valori invernali contenuti, con una massima di 10°C e una minima intorno ai 2°C. I venti saranno deboli: al mattino proverranno da Ovest, mentre nel pomeriggio si orienteranno da Sudovest. Non sono previste allerte meteo per la giornata odierna.

Nel contesto regionale, anche in Lombardia si osserva un peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla serata. In particolare, sulle basse pianure occidentali, tra cui rientra Saronno, la giornata sarà inizialmente stabile con ampie schiarite, ma evolverà verso cieli nuvolosi e piogge deboli in tarda serata. Situazioni simili si registreranno su gran parte della pianura lombarda, mentre sulle zone alpine e prealpine sono previste anche deboli nevicate in quota.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—