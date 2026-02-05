Olimpiadi, buona la prima per l’Italia della saronnese Greta
5 Febbraio 2026
SARONNO- Buona la prima per la squadra più “saronnese” fra quelle presenti ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina: questo pomeriggio il successo 4-1 dell’Italia di hockey su ghiaccio femminile contro la Francia, nel match di debutto delle azzurre, che si è giocato a Milano. Fra le italiane c’è anche Greta Niccolai, classe 2001, originaria di Saronno e che a livello di club gioca in Svizzera con l’Ambrì Piotta Women, in Canton Ticino.
Per Greta contro le transalpine, un paio di minuti sul ghiaccio per iniziare ad entrare nel clima della competizione ed in vista dei prossimi appuntamenti.
Da Saronno alle Olimpiadi: Greta Niccolai talento dell’hockey con la maglia azzurra a Milano Cortina
(foto: Greta Niccolai con le compagne dell’Italia)
