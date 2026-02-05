news

Una scena sempre più frequente: genitori e figli sui libri

Un fenomeno ormai diventato più frequente, più normalizzato all’interno del vivere quotidiano e che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata insolita: sulla stessa scrivania siedono un genitore e un figlio, entrambi con i quaderni aperti, un libro davanti, un esercizio da completare. Il ragazzo ripassa storia o matematica per la verifica del giorno dopo, il genitore legge al pc testi di diritto, economia, letteratura o prepara gli appunti per un esame di idoneità.

La differenza di età è evidente, ma l’atteggiamento è sorprendentemente simile: concentrazione, fatica, qualche sospiro, poi il sollievo quando un concetto inizia a diventare chiaro. Genitori e figli, per una volta, non si trovano ai lati opposti del tavolo ma dalla stessa parte. La scuola ha sempre più generazioni a suo carico, per fortuna forse, l’esperienza formativa che attraversa più generazioni, con motivazioni diverse ma spesso intrecciate.

Perché sempre più adulti decidono di tornare a studiare

Le ragioni che spingono un genitore a riprendere in mano i libri sono molte. C’è chi non ha mai conseguito il diploma e ora lo vede come una chiave per cambiare lavoro o partecipare a concorsi pubblici. C’è chi possiede già un titolo, ma sente il bisogno di un secondo diploma in un indirizzo più vicino a quello che fa, o a quello che vorrebbe fare. Ci sono persone che vivono questa scelta soprattutto come un riscatto personale: chi è stato bocciato, chi ha lasciato la scuola troppo presto, chi per anni si è sentito indietro rispetto ad altri.

Negli ultimi anni, articoli dedicati alla scuola online e alla possibilità di diplomarsi studiando da casa hanno messo in luce come la formazione a distanza renda più accessibile il ritorno agli studi anche per chi lavora o ha una famiglia. Un approfondimento pubblicato da Studenti.it, ad esempio, sottolinea come funziona una scuola online, che i corsi via web e le piattaforme digitali consentono di ottenere il diploma organizzando lo studio da casa, con lezioni online e percorsi pensati proprio per chi non può frequentare un istituto in presenza. Tornare a studiare, per molti, significa affermare che la propria storia non è definita una volta per sempre dall’adolescenza, ma può essere riscritta, con strumenti più maturi e consapevoli.

L’effetto specchio: cosa vede un figlio quando un genitore studia

Quando un genitore riprova a studiare, il messaggio che passa ai figli è molto forte, la motivazione di un genitore viste dagli occhi di chi è in piena formazione con se stesso è uno dei migliori esempi concreti per la crescita. Non è più solo una frase ripetuta dal corridoio, ma un esempio concreto che occupa spazio, tempo e attenzione. I ragazzi vedono l’adulto affrontare una difficoltà, cercare spiegazioni, chiedere aiuto, ammettere di non ricordare un argomento e ripartire da capo.

Questo rovesciamento dei ruoli produce spesso un effetto sorprendente. La scuola smette di essere un terreno di distanza – chi la vive e chi la giudica da fuori – e diventa una lingua condivisa. È più facile parlare di verifiche, di ansia per un’interrogazione, di stanchezza dopo una giornata pesante, se anche il genitore può condividerlo. A volte sono gli stessi figli ad aiutare il genitore a comprendere un argomento, a spiegare come si usa la piattaforma online, a dare consigli su come organizzare il ripasso prima di un esame.

In questo contesto familiare, la scrivania condivisa diventa un luogo di alleanza e comprensione reciproca, in cui la scuola non divide ma avvicina le generazioni.

La scuola online come possibilità concreta per chi ha una famiglia

Se sempre più genitori riescono a tornare a studiare, è anche perché negli ultimi anni sono nate soluzioni didattiche più compatibili con la vita adulta. La scuola online ha permesso di seguire lezioni da casa, rivedere le spiegazioni registrate, organizzare lo studio nelle ore disponibili, spesso la sera o nei weekend. Per chi lavora su turni o ha figli piccoli, questa flessibilità è decisiva.

Realtà come Scuola Sapiens, che propone percorsi di diploma e di recupero anni scolastici interamente online, offrono a chi è già dentro la vita lavorativa e familiare un modo per rientrare in formazione senza doversi spostare ogni giorno. La possibilità di accedere alle lezioni da un computer o da un tablet permette a molti genitori di sedersi a studiare proprio nello stesso spazio in cui i figli fanno i compiti, trasformando il salotto o la cucina in una piccola aula condivisa.

Il valore legale del diploma ottenuto attraverso questi percorsi resta quello previsto dalla normativa nazionale: l’esame di Stato conclusivo si svolge in presenza presso istituti riconosciuti dal Ministero, con le stesse garanzie di chi ha frequentato un percorso tradizionale. Cambia la strada per arrivarci, non il traguardo finale.

Una lezione che va oltre il voto in pagella

Alla fine, ciò che resta di queste serate condivise sui libri non è solo il voto di un esame o il punteggio di un concorso. Rimane soprattutto l’immagine di un genitore che ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco, di ammettere che c’erano cose da completare, di dedicare tempo a qualcosa che non porta un risultato immediato ma costruisce futuro.

Per i figli, questa è una lezione che difficilmente verrà dimenticata. Mostra che sbagliare, interrompere, cambiare idea non è una condanna definitiva. Che anche gli adulti hanno diritto a riprovare, a migliorarsi, a cercare strade più vicine a ciò che sentono. E che lo studio non appartiene solo a una fascia d’età, ma può accompagnare l’intera vita.

Quando i genitori tornano a studiare e lo fanno alla stessa scrivania dei figli, la scuola smette di essere un capitolo chiuso e diventa un terreno comune. In quel gesto si intrecciano responsabilità, desiderio di futuro e fiducia nelle proprie possibilità. È forse questa la vera immagine della formazione oggi: non un obbligo imposto dall’alto, ma una scelta condivisa, in cui ognuno, a qualsiasi età, può trovare il proprio posto tra le pagine aperte di un libro.