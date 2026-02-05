Città

SARONNO – Il recente e decisivo passo che ha consentito a “Saronno Città dei Beni Comuni” di acquisire da Ferrovienord l’edificio storico della “Bernardino Luini”, rafforza e rilancia gli accordi condivisi e sottoscritti a suo tempo tra la nuova proprietà e Fondazione Daimon “Scuole Padre Monti”, ora Ente del Terzo Settore. Accordi che sono espressione di comuni intenti per consolidare e accrescere l’offerta formativa tecnico professionale a favore dei giovani del territorio, locale e regionale, in particolare nell’ambito dei corsi post diploma e Its.

Tali premesse si radicano nella storia dell’ente formativo saronnese, protagonista di una lunga tradizione in Saronno – riconosciuto dal Ministero e accreditato da Regione Lombardia per i percorsi di secondaria superiore e il contrasto alla dispersione scolastica – e socio fondatore, con il Comune di Saronno, dell’Its Academy Angelo Rizzoli nell’ambito grafica, comunicazione, Ict e transizione digitale 4.0.

Nei mesi che hanno preceduto l’acquisto, mai è venuto meno il confronto tra “Saronno Città dei Beni Comuni” e Fondazione Daimon Ets, nella convinzione che le prospettive di senso e di finalizzazione degli spazi della Bernardino Luini meritassero attente analisi e approfondite dissertazioni in una logica di partenariato autentico. Il comune obiettivo è stato l’individuazione di risposte reali in ambito formativo, in ottica del consolidamento virtuoso delle esperienze formative e pedagogiche maturate negli anni dal “Padre Monti di Saronno”, oltre che di sviluppo di quelle più innovative per i giovani che desiderano acquisire nuove competenze in un mondo in rapida mutazione.

Fondazione Daimon Ets ha come scopo principale quello della formazione, e dunque la vocazione ad accogliere le sfide epocali che avanzano in ambito educativo, formativo, nonché tecnico professionale del nostro tempo. È in tale dimensione che per l’ente saronnese trova congruenza l’avvio di questa nuova avventura, complessa e necessaria, inserita in un progetto di più ampio respiro, che vede inserite nell’area “ex Isotta Fraschini” anche altre opportunità di alta formazione.

