Città

SARONNO – La prima edizione del festival “Margaritas, perle di saggezza” del liceo Legnani di Saronno ha aperto i battenti lunedì 19 gennaio con un laboratorio focalizzato sulla creatività e la progettazione. L’incontro inaugurale, intitolato “La grafica della strategia”, è stato condotto dalle docenti Barbara Fantoni e Laura Giudici e ha visto gli studenti impegnati nell’utilizzo della piattaforma Canva per definire l’aspetto visivo di un nuovo gioco da tavolo.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che mira a raccontare l’identità scolastica e a sviluppare competenze trasversali attraverso la creazione di un prodotto ludico completo. Si tratta non solo di un’occasione per sviluppare crediti formativi, ma anche di dare sfogo al talento e la creatività di ciascuno: attraverso il gioco ogni studente potrà da una parte affinare competenze e dall’altra conoscere e far conoscere meglio la scuola. Il nome sarà deciso più avanti dai creatori, ma la struttura di base sembra essere già chiara: avrà una struttura classica con dadi e delle caselle, arricchita da imprevisti, come le interrogazioni, che richiamano la quotidianità del liceo.

Questo percorso laboratoriale è parte integrante di un festival della cultura condivisa aperto sia alla comunità studentesca che alla cittadinanza.

