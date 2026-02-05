SARONNO – Nuova escalation nel caso del richiedente asilo che gravita alla cascina Colombara, vivendo in ricoveri di fortuna. A lanciare l’allarme, ancora una volta, è Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia libera, che ricostruisce quanto accaduto nella serata di ieri.

Secondo quanto riferito, lo straniero, armato di un bastone, sarebbe tornato in azione prendendo di mira l’abitazione di una famiglia della Colombara. Nel corso dell’episodio ha danneggiato l’auto della coppia, rompendo i vetri del veicolo. Un atto vandalico che rappresenta l’ultimo episodio di una lunga serie che da mesi alimenta preoccupazione e tensione nella zona.

L’uomo aveva allestito una baracca nel parcheggio alle porte della cascina, dove ha vissuto per alcuni mesi. Il rifugio era stato sgomberato un paio di settimane fa dopo una serie di episodi violenti, tra cui l’aggressione a una donna, a una volontaria e ad alcuni animali. Nonostante l’intervento, però, il richiedente asilo non si è allontanato definitivamente: dopo pochi giorni è tornato nell’area, creando un secondo giaciglio poco distante dal precedente.

La vicenda è stata affrontata anche lunedì sera durante l’incontro sulla sicurezza in città organizzato all’Auditorium Aldo Moro, alla presenza del consigliere regionale Emanuele Monti, con l’interessamento del deputato Stefano Candiani.

“Credo che questa situazione non vada sottovalutata – conclude Bocedi – non solo perché questa persona si prende gioco delle istituzioni, ma anche per ridare serenità a una famiglia che non si merita di vivere nella perenne paura. Per questo registro con piacere l’interessamento dell’onorevole Candiani”. Un richiamo diretto del presidente dell’associazione Sos Italia Libera alla necessità di interventi concreti per riportare tranquillità alla Colombara.

