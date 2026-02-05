Città

SARONNO – Ragazzi, telecamere e attrezzature video nel primo pomeriggio davanti allo scalo ferroviario. Tanto è bastato per far scattare la curiosità di passanti e pendolari che oggi, nella zona della stazione, hanno notato un piccolo gruppo impegnato in alcune riprese.

Secondo le segnalazioni arrivate alla redazione, tra chi si è fermato a osservare la scena ha iniziato a circolare un’ipotesi precisa: potrebbe trattarsi di The Show, il noto duo di youtuber famoso per esperimenti sociali e format a sorpresa realizzati spesso in luoghi pubblici e molto frequentati.

Il progetto, nato oltre dieci anni fa, è portato avanti da Alessio Stigliano e Alessandro Tenace ed è seguito da milioni di utenti. I loro video mettono al centro persone comuni, coinvolte in situazioni inaspettate che testano reazioni, scelte e comportamenti. Stazioni, piazze e spazi di passaggio sono spesso utilizzati proprio per cogliere reazioni spontanee.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sulla presenza del duo a Saronno né indicazioni su cosa stesse venendo girato. Resta però la curiosità, alimentata dal passaparola e dalle immagini circolate tra chi era sul posto, su un’eventuale comparsa della città in uno dei prossimi video.

Se davvero si è trattato di The Show, non è escluso che le riprese diventino presto virali, riportando ancora una volta Saronno al centro di un racconto social ad alta visibilità.