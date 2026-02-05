Groane

SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Solaro relativa ai parcheggi di via San Quirico:

“In via San Quirico l’amministrazione comunale ha compiuto l’ennesima scelta ideologica e scollegata dalla realtà quotidiana dei cittadini: sacrificare numerosi parcheggi per realizzare una pista ciclabile oggi di fatto inutilizzata, lasciando residenti e famiglie senza soluzioni concrete per la sosta delle proprie auto. Una decisione calata dall’alto, senza una reale valutazione dell’impatto sul quartiere, che ha prodotto un solo risultato certo: più disagi, meno servizi. Forza Italia Solaro, raccogliendo le legittime preoccupazioni dei residenti – in particolare di coloro che vivono nelle immediate vicinanze del nuovo oratorio – ha presentato un’interrogazione a risposta scritta chiedendo una soluzione di buon senso: l’introduzione di un pass per residenti, limitato a una parte della via e non all’intera carreggiata, per consentire almeno a chi vive in zona oratorio (zona che ha subito il maggior depauperamento di posti auto di poter parcheggiare vicino a casa. Una richiesta equilibrata, ragionevole, lontana da ogni privilegio. La risposta dell’amministrazione? Un secco e incomprensibile no. Esiste inoltre un secondo lotto, adiacente al parcheggio che sarà anch’esso privato ad uso pubblico destinato a sosta, ma che non verrà realizzato a breve perché la curia non dispone delle risorse economiche necessarie. Tradotto: i residenti resteranno senza posti auto per un tempo indefinito. E questo, semplicemente, non è giusto. Invece di affrontare il problema, l’amministrazione ha scelto la scorciatoia: disco orario di tre ore. Una misura che può forse andare bene per chi passa di lì occasionalmente, ma che è del tutto inadeguata per chi in quella via ci vive, lavora, torna a o banalmente ha ospiti a casa. Ancora più grave è leggere nella risposta ufficiale che “non sono pervenute lamentele” al comando di polizia locale. Come se l’assenza di segnalazioni formali potesse cancellare un disagio reale, quotidiano, evidente. I problemi non spariscono solo perché qualcuno decide di non vederli. L’amministrazione arriva persino a sostenere che concedere un pass ai residenti trasformerebbe un parcheggio pubblico in uno “privato”. Un’affermazione paradossale, soprattutto dopo aver eliminato parcheggi pubblici veri per fare spazio a una pista ciclabile che non risponde ad alcuna esigenza o emergenza viabilistica.

Si citano poi altri parcheggi “nelle vie limitrofe”, come via C. Porta. Peccato che quel parcheggio una volta ultimato (e chissà quando) dista a più di 500 mt dal luogo chiamato in questione. Una risposta che dimostra, ancora una volta, la totale distanza tra chi governa e chi vive il territorio ogni giorno. Forza Italia Solaro continuerà a difendere i diritti dei residenti di via San Quirico e di tutti i cittadini penalizzati da scelte ideologiche e prive di pragmatismo. La mobilità sostenibile non può essere costruita contro i cittadini, e la riqualificazione urbana non può trasformarsi in una penalizzazione per chi paga le tasse e chiede solo di poter parcheggiare vicino casa (come un tempo). Qui non si tratta di polemica politica: si tratta di rispetto. E oggi, in via San Quirico, il rispetto per i residenti è mancato.”

(foto d’archivio)

