Città

SARONNO – Gli sport di strada scendono in pista con Street is Culture, una realtà interdisciplinare che promuove una pratica sportiva e artistica profondamente radicata nella comunità urbana e nei suoi valori. Protagonista dell’evento sarà lo skateboarding, disciplina urbana che valorizza il movimento, la creatività e il rapporto con lo spazio cittadino. L’evento si terrà domenica 8 febbraio allo skatepark di via Leonardo Da Vinci 4, a partire dalle 11.

Attraverso le performance di skater professionisti, il pubblico assisterà a uno spettacolo contemporaneo e inclusivo, capace di mostrare come il corpo e l’ambiente urbano possano dialogare in modo sostenibile e responsabile. Al termine delle esibizioni, l’evento si aprirà alla partecipazione diretta del pubblico: grandi e piccoli avranno la possibilità di avvicinarsi allo skate e sperimentarlo in totale sicurezza, seguiti da istruttori qualificati. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: non serve saper fare, serve saper essere sé stessi.

L’iniziativa è aperta a tutte le età e completamente gratuita. Tutte le attività si svolgeranno in un contesto controllato e sicuro, con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita attivo, il rispetto degli spazi urbani e il senso di comunità. Un’occasione unica per vivere lo sport in modo diverso e coinvolgente, riscoprendo la città come luogo di incontro, movimento e condivisione.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09